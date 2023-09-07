Xiaomi и «Яндекс» выпустили совместное устройство

Компания «Яндекс» вместе с Xiaomi представила «Умный дисплей»

Компания «Яндекс» выпустила смарт-устройство для дома с экраном. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Девайс имеет сенсорный дисплей 10,1-дюйма — управлять устройством можно через экран или голосом. В компании уточнили, что это первый совместный продукт «Яндекса» и Xiaomi. При этом аппаратную часть создали в Xiaomi, в «Яндексе» отвечали за программное обеспечение.

С помощью голосового помощника «Алиса» можно искать информацию в интернете, узнавать о погоде, находить рецепты — данные в том числе появятся на экране. Также через «Умный дисплей» можно управлять устройствами умного дома, включать музыку, активировать таймер или поставить будильник. Устройство оснащено камерой, с помощью «Умного дисплея» можно совершать звонки через Telegram. При необходимости камеру можно закрыть шторкой.

«Умный дисплей» оценили в 21 990 рублей, гаджет будет доступен для покупки в магазинах Xiaomi, «M.Видео», «Технопарке», DNS и у других ретейлеров. С 7 по 13 сентября можно оформить предзаказ и купить устройство за 18 990 рублей, в период с 14 по 20 сентября — 19 990 рублей.

В начале апреля «Яндекс» анонсировал новую колонку «Станция Макс» и датчики для умного дома. Умную колонку оценили в 29 990 рублей.