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19:30, 16 ноября 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ причастных к организации нарколабораторий попало на видео

ФСБ показала видео задержания организаторов нарколабораторий под Волгоградом

ФСБ показала видео задержания организаторов нарколабораторий в Волгоградской области и Волгограде. Кадры опубликовало издание «Волгоградская правда».

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы заходят в лаборатории фигурантов, кладут их лицом в пол и надевают наручники. Показано оборудование и изъятые деньги. Затем задерживают еще нескольких россиян на дороге.

Ранее ФСБ пресекла работу трех нарколабораторий. Силовики задержали семь россиян, которые причастны к организации лабораторий. Фигурантов координировали кураторы с Украины. После производства запрещенные вещества сбывали через закладки.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. При обысках нарколабораторий силовики изъяли 50 килограммов веществ, 12 килограммов прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, кислоты, 3000 литров химических реактивов и специальное оборудование. Кроме того, было найдено почти 2,5 миллиона рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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