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09:05, 17 ноября 2023Ценности

51-летняя Гвинет Пэлтроу повторила культовый образ 1999 года для рекламы

Кадр: Goop / YouTube

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу повторила культовый образ для рекламы своего бренда Goop. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) компании.

На размещенных кадрах 51-летняя знаменитость предстала за праздничным столом в нескольких нарядах, в которых ранее появлялась на знаковых мероприятиях. Так, в одном из эпизодов звезда надела нежно-розовое платье люксовой марки Ralph Lauren, в котором в 1999 году она получала премию «Оскар».

Фото: Reuters

Наряд состоял из пышной юбки и корсетного верха на тонких бретелях. Пэлтроу также сделала подобную прическу, собрав волосы в низкий пучок. В качестве аксессуаров она выбрала бриллиантовое колье и серьги-гвоздики, сделала макияж в нейтральных тонах.

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Поклонники оценили видео и внешний вид Пэлтроу в комментариях под постом. «Маркетинговая команда заслуживает повышения зарплаты», «Розовое платье с "Оскара"!», «Даже не знаю, какой образ мне понравился больше всего. Просто гениально», — заключили они.

Ранее Пэлтроу показала фигуру в боди. 51-летняя звезда «Влюбленного Шекспира» сделала селфи у зеркала, представ перед ним в черном наряде с воротником.

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      Екатерина Ештокина
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