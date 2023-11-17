Российский ресторатор получила срок за нападение на прокурора

В СПб хозяйка кафе «Папарацци» получила 2 года условно за нападение на прокурора

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к двум годам условно хозяйку кафе «Папарацци» Ариадну Бессонову за нападение на зампрокурора Выборгского района Ленобласти Елену Новосельцеву. Об этом сообщает 47news.ru.

Ресторатор признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Дело против ее супруга Валерия Кожухаря прекращено по нереабилитирующим основаниям — он не дожил до приговора.

Бессонова вину не признала и намерена обжаловать судебное решение.

По версии следствия, в августе 2021 года прокурор пришла с проверкой в кафе после жалоб на задержку зарплаты. Там произошла потасовка между проверяющей и владельцами заведения, по итогам которой к уголовной ответственности привлекли чету рестораторов. Кожухарь был взят под стражу, а его супругу отправили под домашний арест, позже ее отпустили под подписку о невыезде.