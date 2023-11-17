В Москве анонсировали экскурсии в крупнейшую российскую инфекционную больницу

Ракова анонсировала открытые экскурсии в крупнейшую инфекционную больницу страны

Москвичи заняли почти все слоты для предварительной записи на экскурсии в новый флагманский центр и Московский урологический центр легендарной Боткинской больницы менее чем за сутки. Из-за высокого спроса экскурсии продолжатся, в частности всех желающих планируется пригласить в ИКБ №1 после ее открытия до конца 2023 года. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы рады, что этот проект привлек большое внимание и что москвичи проявляют такой интерес к столичной медицине, — отметила вице-мэр. — Мы наглядно видим востребованность такого формата и планируем продолжать его дальше. До конца года откроется крупнейшая инфекционная больница в России — ИКБ №1, куда мы тоже собираемся пригласить москвичей на открытые экскурсии».

Ракова напомнила, что впервые экскурсии прошли во флагманском центре Филатовской больницы в сентябре. 16 ноября власти анонсировали расширение проекта на Боткинскую больницу. Там москвичи смогут посетить не только флагман, но и урологический центр, которые откроются для пациентов в ближайшее время. Экскурсии будут проходить с 23 по 29 ноября, их проведут медработники и сотрудники центров госуслуг «Мои Документы».

Экскурсии в Филатовскую больницу 2 и 3 сентября посетили свыше 11 тысяч человек, а 5 сентября флагманский центр начал принимать пациентов. В Соцкомплексе отмечают, что с сентября он вышел на полную мощность и начал принимать около 200 неотложных пациентов в день.

Строительство флагманских центров при городских больницах в Соцкомплексе называют ключевым элементов программы повышения оперативности и качества медпомощи экстренным пациентам. В январе 2023 года открылся флагманский центр в Городской клинической больнице имени В.В. Вересаева, в марте — в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, в сентябре — в Филатовской больнице. По состоянию на ноябрь 2023 года идет создание еще двух флагманских центров — в Городской клинической больнице имени В.М. Буянова и Городской клинической больнице №1 имени Н.И. Пирогова.