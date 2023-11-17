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18:29, 17 ноября 2023Россия

В России черный BMW влетел в ждавших автобус людей и попал на видео

В Калининграде автомобиль влетел в автобусную остановку и попал на видео

В Калининграде автомобиль марки BMW влетел в автобусную остановку с ожидавшими автобус людьми. Видеозапись происшествия на перекрестке Киевской и Инженерной улиц опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На кадрах машина черного цвета, стоявшая на краю проезжей части, срывается с места, пересекает по диагонали перекресток, выезжает на тротуар и таранит остановку.

По данным канала, в результате аварии пострадали трое человек. Еще одну пострадавшую — семилетнюю девочку — спасти не удалось. По словам очевидцев, водитель был пьян, его увезли в больницу с приступом. Telegram-канал РЕН ТВ приводит иную верную случившегося, согласно которой управлявшему автомобилем мужчине стало плохо за рулем.

Ранее в Барнауле водитель также протаранил автобусную остановку, в результате чего пострадали шесть человек, одного из них спасти не удалось. По данным регионального главка полиции, водитель не справился с управлением.

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      Алан Босиков
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