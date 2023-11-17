США и Украина проведут конференцию по военной промышленности в декарбе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах провести в декабре специальную конференцию с США, на которой будут обсуждаться вопросы взаимодействия в сфере военной промышленности. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

«В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, чиновников и других государственных деятелей — всех тех, кто организует обеспечение нашей обороны», — сказано в сообщении.

По мнению украинского лидера, создание таких производств позволит стать сильнее не только Киеву и Вашингтону, но и их партнерам. Помимо этого, Зеленский поблагодарил страны и компании, которые поставляют вооружения Украине.

Ранее стало известно, что у Пентагона закончились деньги на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что европейские союзники не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи ВСУ, поскольку они надеются, что Киев продержится и не будет ослаблен до выборов в США в ноябре 2024 года.