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16:43, 17 ноября 2023Силовые структуры

Начато расследование по факту обнаружения арестанта в СИЗО без признаков жизни

ФСИН: начато расследование криминальной смерти заключенного в СИЗО Екатеринбурга

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Главном управлении ФСИН по Свердловской области прокомментировали ЧП в СИЗО-1 Екатеринбурга, где были обнаружены двое заключенных без признаков жизни. Об этом сообщает E1.ru.

По предварительным данным, в первом случае арестанта ударил другой заключенный. По данному факту проводится расследование.

Случай со вторым заключенным — не криминальный. Кроме того, вскрытие не показало в его организме следов наркотических веществ.

Пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко отметил, что в учреждениях пенитенциарной системы заключенные ведут образцовый образ жизни. «У нас они не пьют, не курят, мы их лечим», — отметил он.

О двойном ЧП стало известно 16 ноября. Тогда сообщалось, что один мужчина получил передозировку наркотиков и не выжил. Второй же, по данным источника, имел конфликт с сокамерником. Он перерос в драку, в которой оппонент и его товарищи забили потерпевшего.

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      Любовь Ширижик
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