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16:25, 17 ноября 2023Бывший СССР

Глава Европейского совета посетит Киев

Глава Европейского совета Мишель посетит Киев на следующей неделе

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Киев на следующей неделе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Два источника, проинформированные о поездке, сообщили Politico, что председатель Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что политик приедет в столицу Украины для участия в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане Независимости в 2014 году.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в стране может готовиться еще один «майдан» с целью смещения главы республики. По его словам, он получил разведывательных ведомств, что Россия готовит операцию с целью осуществления госпереворота.

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