Глава Европейского совета посетит Киев

Глава Европейского совета Мишель посетит Киев на следующей неделе

Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Киев на следующей неделе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Два источника, проинформированные о поездке, сообщили Politico, что председатель Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что политик приедет в столицу Украины для участия в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане Независимости в 2014 году.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в стране может готовиться еще один «майдан» с целью смещения главы республики. По его словам, он получил разведывательных ведомств, что Россия готовит операцию с целью осуществления госпереворота.