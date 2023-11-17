На Западе признали опасность российского «Авангарда». Что известно о ракете и почему ее называют «метеоритом Путина»?

Daily Express: «Авангард» может быть запущен из-за пределов атмосферы Земли

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», который может быть запущен из-за пределов атмосферы Земли, является единственным в своем роде оружием и представляет серьезную опасность для потенциального врага. Такое мнение выразил журналист британского таблоида Daily Express Крис Сэмюэл.

Утверждается, что ракетный комплекс значительно усилит боевые возможности стратегических ядерных сил России.

Раскрыты основные преимущества российского «Авангарда»

В материале напомнили, что ракета оснащена управляемым боевым блоком и способна поразить множество целей в любой точке на поверхности Земли примерно за 30 минут.

Кроме того, «Авангард» не может быть остановлен существующими средствами противоракетной обороны Запада.

В 2018 году в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин впервые рассказал о данной гиперзвуковой ракете. Тогда он отмечал, что новое оружие сможет маневрировать в плотных слоях атмосферы, совершать полеты на межконтинентальную дальность и будет практически неуязвимым.

Он идет к цели, как метеорит, как огненный шар Владимир Путин президент России

Россия продолжает перевооружение на стратегические «Авангарды»

В октябре текущего года Ракетные войска стратегического назначения в Ясненском ракетном соединении, расположенном в Оренбургской области, продолжили перевооружение на комплексы «Авангард».

Весной источник, близкий к Минобороны России, сообщал, что второй ракетный полк будет полностью укомплектован гиперзвуковыми комплексами «Авангард» к 2025 году.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский лидер в декабре прошлого года отмечал, что уровень современных образцов вооружений в составе ядерной триады составляет 91 процент. Он подчеркнул, что Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность стратегических ядерных сил, поскольку это является гарантией суверенитета страны и баланса сил в мире.

Иностранцы ранее уже высказывались об уникальности «метеорита Путина»

К примеру, в Японии новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» называли настоящей головной болью для американских военных. Там напомнили, что уничтожить ракеты крайне сложно — с ними не справляются и системы противовоздушной обороны США.

В свою очередь ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер говорил, что в настоящее время Россия является единственной в мире страной, на вооружении которой стоят стратегические гиперзвуковые ракетные комплексы.

По его словам, российская система «Авангард» «в 2018 году достигла начальных операционных возможностей и является единственной в мире размещенной гиперзвуковой системой стратегического назначения». Эксперт добавил, что конкуренты Вашингтона «разрабатывают возможности, которые смогут держать под угрозой США».

Описаны основные характеристики «Авангарда»

Стратегический ядерный комплекс «Авангард» относится к ядерной триаде России. Считается, что ракету нельзя сбить, потому что она маневрирует, делая наведение средств противника невозможным.

Согласно публичным заявлениям, ракета может развивать скорость около 9,5 километра в секунду. Мощность боевого оснащения одного блока — от 800 килотонн до 2 мегатонн. Длина блока предположительно составляет пять-семь метров.

В декабре 2020 года Минобороны России опубликовало видео с загрузкой «Авангарда» в шахту, расположенную в Оренбургской области. Ракета помещалась в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Вся операция заняла несколько часов.