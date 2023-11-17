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23:08, 17 ноября 2023Россия

Симоньян отвергла возможность договариваться с Украиной

Симоньян заявила, что договариваться с Украиной никогда было нельзя
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ напомнила, чем закончились попытки России заключить соглашения с Украиной и отвергла возможность заключения новых договоренностей.

«Договариваться с ними нельзя и никогда было нельзя. Мне было совершенно очевидно, что эти Минские соглашения — это просто филькина грамота, как потом это и было признано публично, в том числе лидерами западных стран», — заявила она.

По ее словам, Украина выиграла время для того, чтобы построить укрепления, которые российским военным теперь с большим трудом приходится уничтожать. Симоньян подчеркнула, что это стоит российским бойцам жизней, а также для этого требуются огромные средства из бюджета страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что подробности посещения главой государства зоны специальной военной операции (СВО) не разглашаются, так как это является закрытой информацией.

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      Марина Совина
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