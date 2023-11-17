Один регион России приготовился к наплыву иностранцев

В Приморье приготовились к росту турпотока из Китая, Узбекистана и Казахстана

Власти Приморского края ожидают рост турпотока из ряда стран Азии в зимний период. О готовности к массовому наплыву иностранцев ТАСС рассказал руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский.

По его словам, в частности, увеличится поток туристов из Китая, Узбекистана и Казахстана. Крепский отметил, что зимой путешественники приезжают в российский регион для катания на лыжах.

«Они могут посетить баню в море и сразу нырнуть в прорубь, чтобы охладиться, а также интересуются гастрономическими фестивалями, например ежегодным фестивалем корюшки в Дальнегорске, — добавил руководитель агентства. — Этой зимой ожидается рост числа туристов».

Ранее сообщалось, что иностранные туристы массово устремились на «Розу Хутор» в Сочи. Число иностранцев в летний сезон 2023 года, который стартовал 28 апреля и завершился 7 ноября, увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом.