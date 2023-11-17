В Госдуме призвали оказывать помощь размышляющим об аборте женщинам

Депутат Буцкая призвала оказывать помощь размышляющим об аборте женщинам

В России необходимо оказывать медицинскую, социальную и психологическую помощь женщинам, которые размышляют об аборте. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Мы ни в коем случае не должны загнать женщину в угол. Сейчас у меня такое ощущение, что со всех сторон мы пытаемся ограничивать, а не помогать. А реально ведь должна быть помощь, должна быть поддержка, должно быть решение тех проблем, которые для женщины кажутся безвыходными», — заявила парламентарий.

Я настаиваю, давайте, прежде чем все запретим и всех накажем, будем выполнять закон. У нас есть «неделя тишины» Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Буцкая сообщила, что совместно с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой начинает работу по изучению ситуации с психологами в женских консультациях.

«Мало узнать, есть психолог или нет, важно узнать, в какой момент он приходит к беременной, что он говорит беременной, это только психология или это еще и рассказ о мерах поддержки или это предоставление информации о том, где у нас есть некоммерческая организация или соцподдержка, которая готова уже сейчас помочь женщине. Бывают ситуации, когда завтра уже хорошо, а сейчас ситуация кажется безвыходной. Нужно только протянуть руку помощи», — отметила она.

От того, что мы все запретим и закроем, мы демографию точно не поднимем Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

По мнению депутата, появление ребенка должно положительно влиять на возможности для семьи. «Вот какую работу сейчас необходимо проводить», — заключила Буцкая.

Ранее губернатор Республики Коми Владимир Уйба заявил, что аборты по желанию женщины необходимо исключить из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, в качестве исключений в ОМС необходимо составить только прерывание беременности по медицинским показаниям и в случае опасности для жизни женщины.

По мнению губернатора, чаще всего женщины решаются на аборт из-за отсутствия работы, проблем с жильем, нежелания партнера иметь детей или осуждения семьей.

