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18:24, 17 ноября 2023Мир

Путин назвал богатство Запада несправедливым

Путин заявил, что богатство стран Запада основано на колониализме и рабстве

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что богатство ряда стран Запада в значительной степени основано на несправедливости мирового порядка прежних лет. Об этом он высказался на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, его цитирует РИА Новости.

В числе таких несправедливостей глава государства назвал колониализм и рабство.

Также российский лидер отметил, что видит многополярный мир справедливым, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент высказал мнение, что новый многополярный миропорядок будет более демократичным и справедливым, в нем займут свое место в том числе Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка. Он также выразил надежду, что Африка окончательно освободится от «тяжелого наследия» колониализма и неоколониализма.

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      Антон Похиляк
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