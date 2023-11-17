Путин одним словом ответил на предложение исключить Россию из ООН

Путин: предложения о выходе России из ООН являются ерундой

Предложения о выходе России из ООН являются ерундой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«Я думаю, что нет такой необходимости. Зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия — основатель этих организаций, на самом деле, чего же мы будем оттуда выходить?» — сказал российский лидер.

С соответствующим заявлением президент России выступил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

Ранее Путин заявил, что зависимость Европы от США не даст ей защитить собственные интересы. По его словам, в этом заключается сегодняшняя трагедия Европы. Политик также добавил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания.