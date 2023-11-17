Путин заявил об отсутствии мыслей о конфликте с Украиной до 2014 года

Путин: до 2014 года не мог подумать о конфликте между Россией и Украиной

Президент Владимир Путин признался, что до 2014 года не допускал и мысли о возможности конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом, и, конечно, им многим, так же как и мне, до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт», — сказал глава государства на пленарном заседании в рамках девятого Санкт-Петербургского культурного форума.

Российский лидер отметил, что если бы кто-то в то время сказал ему, что такое возможно, то он бы не поверил. «Я бы сказал: вы что, с ума сошли», — подчеркнул президент.

Ранее в ноябре Путин заявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине, потому что у нее не было другого выбора. По его словам, российская сторона была вынуждена «расчехлить автомат», поскольку на тот момент она уже подверглась нападению. Глава государства пояснил, что в связи с этим поступить иначе было нельзя.