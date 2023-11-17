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15:57, 17 ноября 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин накинулся с ножом на полицейского

В Якутии пьяный водитель извинился перед полицейским и накинулся на него с ножом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Якутии пьяный водитель накинулся с ножом на полицейского. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, инспекторы остановили водителя Mitsubishi в Ленске. Они заметил признаки алкогольного опьянения у фигуранта и начали составлять акт. Затем сотрудники вместе с россиянином повезли его машину на стоянку. Однако он достал нож, заранее извинился и направил на грудь силовика. Тот смог быстро сориентироваться и подставить руку. В результате нож ранил пальцы и шею правоохранителя.

После этого нарушителя порядка задержали.

Ранее Колпинский районный суд арестовал мужчину, который подозревается в нападении с ножом на сотрудника ГИБДД.

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      Екатерина Кашурникова
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