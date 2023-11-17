Российские войска продолжают наступление в районе Авдеевки. Что об этом говорят на Украине и в НАТО?

ISW: ВС РФ наступают в районе Авдеевки и контролируют половину промзоны

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление в районе Авдеевки и взяли под контроль как минимум половину промзоны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, российские войска продвигаются к северу от Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и к северо-западу от населенного пункта, а также в юго-восточную промзону вдоль Ясиноватой дороги. ВС РФ контролируют по меньшей мере половину промышленной зоны, пишут аналитики ISW.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины в Авдеевке, 8 ноября 2023 года Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Telegram-канал Wargonzo подтверждает, что российские войска успешно проводили наступательные действия со стороны Ясиноватской развилки на Авдеевку. Кроме того, по информации военного корреспондента Юрия Котенка, «авдеевские "клещи" постепенно обрастают "мясом"». Он уточнил, что ВС России двигаются в обход поселка Северное по флангам серой зоны, на этом участке есть результат. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отходить, отметил военкор.

Власти Авдеевки оценили наступление российских сил словами «очень жарко»

Глава городской военной администрации (ГВА) Авдеевки Виталий Барабаш признал, что российские силы проводят активные атаки. По его словам, ВС РФ давят и наступают в районе промзоны. Он отметил, что на позициях «горячо».

Очень жарко на нашем направлении Виталий Барабаш глава ГВА Авдеевки

Также боец ВСУ в интервью испанскому изданию El Pais заявлял, что российские войска могут кружить Авдеевку с севера, завладев железной дорогой. Как он утверждал, ВС России получили доступ к трехкилометровому участку железнодорожной линии. Наиболее активные боестолкновения проходили в непосредственной близости от АКХЗ.

В начале ноября Барабаш сообщал, что с коксохимического завода были эвакуированы последние сотрудники. По состоянию на 7 ноября в Авдеевке оставались 1574 местных жителя, уточнял глава ГВА. Он отмечал, что в последние дни очень много людей записывались на эвакуацию. Об усилении наступления ВС РФ на Авдеевку Барабаш заявлял в октябре. По его словам, увеличивалось количество обстрелов.

В НАТО назвали ситуацию на Украине сложной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил ситуацию на Украине и назвал ее более сложной, чем ожидали в альянсе. Кроме того, он добавил, что российские военные начали проводить наступательные операции, например, вокруг Авдеевки.

Факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине Йенс Столтенберг генсек НАТО

Генсек НАТО подчеркнул, что победа России на Украине будет плохим исходом событий для блока. Столтенберг также отметил намерение США продолжать поддерживать Киев. Он рассказал, что посещает государства-члены НАТО и получает там «одно и то же послание о поддержке».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на конференции НАТО по киберзащите в Министерстве иностранных дел Германии, 9 ноября 2023 года Фото: Annegret Hilse / Reuters

Ранее генсек альянса уже заявлял, что ситуация в зоне конфликта на Украине сложная и требует наращивания помощи от блока Киеву. Столтенберг призывал не допустить победы России. Украина должна сохранить свою независимость, обращал внимание он.

Наступлению ВС России предшествовал прорыв обороны ВСУ у Авдеевки

«Военное обозрение» сообщало, что российские войска прорвали оборону ВСУ у Авдеевки и вошли в город с севера. Военные смогли пройти сквозь оборону украинских сил в районе Авдеевского песчаного карьера и продвинулись к садовому товариществу «Ивушка».

13 ноября военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что ВС РФ перехватывают инициативу в боевых действиях в районе населенного пункта. Попытки ВСУ провести контрнаступление привели к потере запасов оружия, уточнял он. Дандыкин подчеркивал важность закрепления на оборонительных рубежах.

Позднее герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой проинформировал, что российские войска уже уверенно обходят Авдеевку с двух сторон, загоняя ВСУ в котел. По всем другим направлениям, отметил он, идут упорные бои, в которых украинской армии приходится отступать.