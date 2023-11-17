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16:34, 17 ноября 2023Россия

Российские войска заняли выгодные позиции на одном из направлений

Минобороны России: на южнодонецком направлении заняты более выгодные рубежи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении.

Помимо того, на данном направлении были отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское.

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В оборонном ведомстве добавили, что противник на южнодонецком направлении за неделю потерял более 745 бойцов, 12 бронированных машин,15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска занимают более выгодные рубежи и продвигаются в зоне проведения специальной военной операции, а попытки ВСУ атаковать российские позиции безуспешны.

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      Никита Абрамов
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