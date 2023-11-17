В Москве за 13 лет более чем в два раза снизилась младенческая смертность

Ракова: в Москве за 13 лет более чем в 2 раза снизилась младенческая смертность

В Москве за последние 13 лет удалось сократить младенческую смертность более чем в два раза. Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, благодаря комплексному развитию помощи недоношенным детям сейчас в столице выхаживают детей с низкой массой тела практически в 99 процентах случаев и экстремально низкой — в более чем 82 процентах. Кроме того, власти стараются обеспечить не только выживание ребенка, но и его дальнейшую полноценную жизнь и развитие, для чего обеспечивают персонализированный трек для каждого ребенка как с точки зрения медицинского сопровождения, так и в образовании.

«По сравнению с 2010 годом у нас сократилась младенческая смертность более чем в два раза. Это очень высокие цифры, которыми мы гордимся. Мы достигли их благодаря комплексному подходу, строительству новых перинатальных центров, развитию действующих роддомов. Мы много лет назад максимально включили их в состав многопрофильных клиник, и сейчас делаем все, чтобы роддом находился на территории больницы. Это позволяет в максимально оперативные сроки формировать междисциплинарную команду и оказывать всю необходимую помощь. Самые сложные случаи, как с точки зрения состояния мамы и ребенка, так и родов, которые наступают максимально раньше срока, концентрируются именно в перинатальных центрах — сейчас их в столице пять. Центр имени Ворохобова является флагманским, так как там проводятся уникальные внутриутробные операции», — сообщила вице-мэр.

По ее словам, на сегодняшний день в перинатальном центре больницы имени Ворохобова уже 12 операций проведено младенцам в утробе матери. Также в центре активно развивается неонатальная хирургия. Такие операции проводят в первые часы и дни после рождения ребенка. В перинатальном центре есть возможность не перевозить ребенка в другие больницы и оказывать всю помощь в одном месте. Так снижаются риски для новорожденного. За небольшой срок работы центра были проведены уже около 200 неонатальных операций: кардиохирургические, нейрохирургические, офтальмологические. Планируется, что в ближайшее время расширится спектр внутриутробных и неонатальных хирургических вмешательств.

Это возможно благодаря оснащению центров самым современным оборудованием. За последние годы в роддома и перинатальные центры было поставлено более двух тысяч позиций техники, а до конца следующего года планируется закупить более 400 позиций. В больницах есть порядка двух тысяч высокотехнологичных инкубаторов — кювезов для выхаживания новорожденных. Они позволяют соблюдать правило трех «Т»: тишину, темноту и температуру. Это основные критерии заботы о здоровье ребенка. В них также есть специальный режим, чтобы подготовить ребенка к жизни вне инкубатора.

Ведется современный неонатальный скрининг на выявление 36 наследственных заболеваний с последующим диспансерным учетом, постоянным сопровождением и специальными лекарственными препаратами.

В перинатальных центрах и роддомах вовлекают родителей в процесс лечения и стараются приблизить ребенка к маме, а не разлучить их. Поощряется грудное вскармливание, даже если ребенок болеет. Для круглосуточного пребывания есть совместные палаты даже в реанимации, где стоит койка мамы и кювез ребенка. В некоторых клиниках у родителей есть возможность наблюдать за ребенком в круглосуточном режиме через смартфон.

Кроме того, в столице открыты особые центры компетенции для помощи беременным женщинам.

«Также особую роль в здравоохранении города занимают центры компетенций, где женщины на стадии планирования беременности и во время беременности могут получить соответствующую помощь, если у них есть определенные патологии. Например, сейчас женщины с сахарным диабетом наблюдаются в больнице имени Баумана, с сосудистой патологией — в Филатовской больнице, а хроническими нефрологическими заболеваниями занимается 52-я больница», — добавила Анастасия Ракова.

Совокупность компетенций, которыми на сегодняшний день обладают в московском здравоохранении, позволяет оказывать помощь в самых сложных случаях, отметила она. Например, в городской больнице № 52 45-летняя женщина полтора года назад провела свыше ста дней в реанимации с COVID-19, смогла забеременеть, выносить и родить здорового ребенка.

Сейчас в Москве работают 5 перинатальных центров, в ближайшее время планируется открытие нового центра на базе больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой.

