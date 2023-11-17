Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:08, 17 ноября 2023Силовые структуры

Бывший депутат извинился перед россиянкой и выплатил ей полмиллиона рублей

Экс-депутат Соколов выплатил 500 тыс. руб. пострадавшей при поджоге ресторана

Фото: PaeGAG / Shutterstock / Fotodom

Бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, обвиняемый в поджоге ресторана, извинился перед пострадавшей россиянкой и выплатил ей полмиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях в Ярославском облсуде экс-парламентарий принес женщине публичные извинения и частично компенсировал причиненный ей моральный вред на сумму в 500 тысяч рублей.

Жалобу Соколова на решение о его аресте суд отклонил, он останется под стражей до 30 декабря.

Поздним вечером 30 октября загорелась летняя веранда ресторана «Сквер» на Первомайском бульваре в Ярославле. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пострадала посетительница 1986 года рождения. По данным следствия, сильно пьяный Соколов бросил в ресторан две бутылки с зажигательной смесью. Он признал вину.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска продолжают наступление в районе Авдеевки. Что об этом говорят на Украине и в НАТО?

      В России черный BMW влетел в ждавших автобус людей и попал на видео

      Пассажирку обязали выплатить миллионы рублей компенсации за дебош на борту

      Путин назвал богатство Запада несправедливым

      Кремль назвал большой ошибкой действия Финляндии на границе с Россией

      Стало известно об угрозе началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

      Взявшая интервью у Бузовой блогерша заявила о нежелании снимать героев «Дома-2»

      Названы самые популярные виды пластики у россиянок зрелого возраста

      Назван срок перезапуска бывшего завода Volvo в Калуге

      В регионе России перевозчики отказались писать слова поддержки СВО на автобусах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости