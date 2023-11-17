Бывший депутат извинился перед россиянкой и выплатил ей полмиллиона рублей
Бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, обвиняемый в поджоге ресторана, извинился перед пострадавшей россиянкой и выплатил ей полмиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
На слушаниях в Ярославском облсуде экс-парламентарий принес женщине публичные извинения и частично компенсировал причиненный ей моральный вред на сумму в 500 тысяч рублей.
Жалобу Соколова на решение о его аресте суд отклонил, он останется под стражей до 30 декабря.
Поздним вечером 30 октября загорелась летняя веранда ресторана «Сквер» на Первомайском бульваре в Ярославле. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пострадала посетительница 1986 года рождения. По данным следствия, сильно пьяный Соколов бросил в ресторан две бутылки с зажигательной смесью. Он признал вину.