Экс-депутата заподозрили в поджоге ресторана в российском городе

РИА: экс-депутата Соколова заподозрили в поджоге ресторана в Ярославле

Бывшего городского депутата Дмитрия Соколова подозревают в поджоге ресторана в центре Ярославля, где пострадала женщина. Ранее Соколов был исключен из партии «Единая Россия» за ДТП в состоянии опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Отмечается, что поздним вечером 30 октября загорелась летняя веранда ресторана «Сквер» на Первомайском бульваре. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В региональном СУ СК России агентству сообщили об одной пострадавшей — посетительнице 1986 года рождения.

Источник агентства в экстренных службах региона рассказал, что, по предварительным данным, в помещение кинули неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью. «В поджоге подозревается бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов», — сообщил он, уточнив, что подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что пострадавшую госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. По факту произошедшего завели дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Позднее его передали в следственные органы регионального управления Следственного комитета России, где дело переквалифицировали по части 3 статьи 30, пунктам «а»,«е» части 2 статьи 105 («Покушение на расправу двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») УК РФ.