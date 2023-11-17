США отказались от сделки с Россией по визам

Захаров: США отказались от отмены «визовых разменов» с Россией

США отказались от предложенной Россией отмены практики «визовых разменов», согласно которой Вашингтон выдает дипломатам столько же виз, сколько выдала Москва. Об этом заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров, передает РИА Новости.

«На протяжении последних нескольких лет вопросы аккредитации наших дипломатов в США и, соответственно, американских в России сводятся к "визовым разменам" на основе принципа взаимности. Это весьма трудоемкая и порой длительная процедура», — рассказал дипломат.

Захаров подчеркнул, что вопрос отмены «визовых разменов» неоднократно поднимался в ходе встреч с американскими дипломатами. Однако российская сторона «позитивного отклика не встретила» от коллег из США.

Ранее Захаров заявил, что крупный бизнес США не желает терять важного партнера в лице Москвы и хочет возобновить с ней сотрудничество. Дипломат подчеркнул, что представители американского крупного бизнеса выступают за продолжение сотрудничества с Россией и не намерены отдавать российский рынок кому-то еще.