Стало известно о массовом отравлении курсантов в Одессе

«Страна.ua»: в Одессе массово отравились курсанты военно-морского лицея

На Украине массово отравились курсанты военно-морского лицея в Одессе. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«На сегодняшний день в больницу с признаками отравления обратились уже 100 курсантов, 76 госпитализированы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным известно, что курсанты отравились некачественными продуктами в столовой. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

Ранее на Украине одессит украл у соседки красноухую черепаху и съел ее. Он разбил панцирь молотком, сварил из рептилии суп и съел.