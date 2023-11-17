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15:34, 17 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о массовом отравлении курсантов в Одессе

«Страна.ua»: в Одессе массово отравились курсанты военно-морского лицея

Фото: Reuters

На Украине массово отравились курсанты военно-морского лицея в Одессе. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«На сегодняшний день в больницу с признаками отравления обратились уже 100 курсантов, 76 госпитализированы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным известно, что курсанты отравились некачественными продуктами в столовой. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

Ранее на Украине одессит украл у соседки красноухую черепаху и съел ее. Он разбил панцирь молотком, сварил из рептилии суп и съел.

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      Алевтина Запольская
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