В Екатеринбурге открылась 17-метровая горка

В Екатеринбурге в парке Маяковского открылась 17-метровая горка

В Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге открылась Тинькофф Горка. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу парка.

17-метровая горка начала работать в техническом режиме 17 ноября. С 18 ноября она станет доступна для всех желающих. Отмечается, что по понедельникам и вторникам горка будет закрыта для посещения. Прокатиться на аттракционе можно со среды по пятницу с 12:00 до 20:00, а в выходные — с 11:00 до 20:00. Как сообщают представители парка, к посещению допускаются жители города и туристы старше шести лет и выше 120 сантиметров.

Горка сделана из искусственного материала. А тюбинги, на которых можно с нее скатиться, поднимаются наверх с помощью подъемника.

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