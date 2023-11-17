В Кремле оценили слова Шольца о возможности диалога с Россией

Песков: слова Шольца о диалоге с РФ пробрасывают мостик в эвентуальное будущее

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова канцлера Германии Олафа Шольца о возможности диалога с Россией в будущем. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что политик, так же как и все остальные, в какой-то момент допускает переговоры с Москвой, однако сейчас немного изменилась тональность.

«Сначала они говорили, что Россия должна потерпеть поражение, сейчас они аккуратно уже пробрасывают мостик в эвентуальное будущее», — подчеркнул Песков.

Он также прокомментировал фразу канцлера о том, что «кресты остаются на танках», переданных Украине западными союзниками, словами «ну и горят вместе с танками».

Ранее Шольц заявил, что готов продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Он уточнил, что они состоятся в случае вывода российских войск.

