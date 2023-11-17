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13:32, 17 ноября 2023Бывший СССР

В Южной Осетии заявили об угрозах безопасности на границе с Грузией

В КГБ Южной Осетии заявили об угрозах безопасности на границе с Грузией

Фото: Ольга Алленова / Коммерсантъ

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии заявили о наличии угроз пограничной безопасности со стороны Грузии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Местных жителей предупредили, что ввиду сложной общественно-политической ситуации в Грузии на территории Южной Осетии есть риск провокаций со стороны иностранных структур и общественных организаций. Население страны призвали сохранять бдительность.

Представители КГБ также предостерегли граждан от проведения несанкционированных публичных и общественных акций с целью дискредитировать органы власти республики. Силовики напомнили, что публичное выражение собственного мнения и организация акций должны осуществляться в рамках действующего законодательства.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев назвал агонией призыв украинского президента Владимира Зеленского открыть второй фронт. Кроме того, глава республики напомнил, что в зоне проведения специальной военной операции сражаются тысячи осетин.

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      Александр Курбатов
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