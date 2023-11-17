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08:33, 17 ноября 2023Экономика

Раскрыта новая схема мошенников с курсами для финансовых аналитиков

ВТБ заявил о схеме обмана мошенников через предложение вакансий аналитиков

Фото: Unsplash

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал, что мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которые ищут работу. Это происходит через предложение вакансий аналитиков, передает РБК.

«Жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, затем обманом предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, но вывести "заработок" человек уже не сможет — все средства пропадают», — раскрыл схему эксперт.

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Представитель ВТБ заявил, что злоумышленники находят резюме соискателей, общаются с ними и приглашают занять позицию специалиста отдела аналитики. При согласии россиян просят пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. В ходе обучения их регистрируют на одной из платформ для торгов, узнают материальное положение человека, а затем призывают внести средства на счет, чтобы после присвоить их себе.

Ранее россиян предупредили об опасностях «черной пятницы». Директор направления информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Денис Ковалев отметил, что мошенники станут применять фишинг накануне распродажи.

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      Марина Совина
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