Укравший сейф с ценностями на 38 миллионов рублей из дома россиянина пойман

МВД задержало укравшего сейф с ценностями на 38 млн руб. из дома в Новой Москве

В Московской области полицейские задержали подозреваемого в краже сейфа с деньгами и ценностями на 38 миллионов рублей из дома российского бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный ранее был судим. По данным следствия, он проник в частный дом на территории Новой Москвы, вынес сейф, который погрузил в автомобиль хозяина, и скрылся на нем.

13 ноября сообщалось, что преступник мог распылить усыпляющий газ. Бизнесмен рассказал, что кража произошла ночью, когда вся семья находилась дома и спала. Вор пронес сейф весом сто килограммов через спальню хозяев, однако те не проснулись.

Угнанный вором Porsche стоимостью 23 миллиона рублей позже был найден сожженным у гаражей неподалеку.