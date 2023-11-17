Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:00, 17 ноября 2023Силовые структуры

Укравший сейф с ценностями на 38 миллионов рублей из дома россиянина пойман

МВД задержало укравшего сейф с ценностями на 38 млн руб. из дома в Новой Москве

Фото: Unsplash

В Московской области полицейские задержали подозреваемого в краже сейфа с деньгами и ценностями на 38 миллионов рублей из дома российского бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный ранее был судим. По данным следствия, он проник в частный дом на территории Новой Москвы, вынес сейф, который погрузил в автомобиль хозяина, и скрылся на нем.

13 ноября сообщалось, что преступник мог распылить усыпляющий газ. Бизнесмен рассказал, что кража произошла ночью, когда вся семья находилась дома и спала. Вор пронес сейф весом сто килограммов через спальню хозяев, однако те не проснулись.

Угнанный вором Porsche стоимостью 23 миллиона рублей позже был найден сожженным у гаражей неподалеку.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Более 100 человек подрались на стройке небоскреба в Москве. Они кричали «Аллаху Акбар!» и били друг друга арматурой

      В Черном море уничтожили восемь направляющихся к Крыму катеров ВСУ

      В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые примет участие женщина с избыточным весом

      Россиянин два раза попытался изнасиловать прохожих и попал в колонию на пять лет

      В Москве за 13 лет более чем в два раза снизилась младенческая смертность

      Байден вновь попытался поздороваться с пустотой

      44-летняя Елена Летучая снялась в купальнике

      Названо самое полезное упражнение для мужчин

      Помилованного организатора расправы над Политковской наградили орденом на СВО

      Двое жителей Донецка хранили дома боеприпасы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости