Назван чаще всего покупающий жилье в ипотеку знак зодиака

Чаще всего жилье в ипотеку среди знаков зодиака покупали Рыбы

Среди всех знаков зодиака чаще всего жилье в ипотеку приобретают Рыбы. К такому выводу пришли аналитики «Аеон Девелопмент» и «Метриум» по результатам соответствующего исследования, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты основывались на данных агентства недвижимости «Метриум» и сверялись с клиентской аналитикой крупнейшего премиального комплекса жилых небоскребов River Park Towers Кутузовский, чтобы выяснить, кто по гороскопу чаще всего оформляет ипотеку на покупку дорогой квартиры в новостройках. По их информации, доля ипотечников среди покупающих недвижимость Рыб составляет около 100 процентов. «Любая Рыба интуитивно понимает, что найдутся способы погасить кредит. Возможно, не зря считается, что именно этот знак обладает экстрасенсорными способностями», — прокомментировали полученные данные эксперты.

Помимо Рыб, в список знаков зодиака с преобладающей долей ипотечников вошли Овны и Раки — их представители оформляли жилищные кредиты при приобретении квартиры в 79 и 25 процентах случаев соответственно. Аналитики отметили, что при этом Овны часто погашают задолженность досрочно, а Раки, несмотря на свою чувствительность, сохраняют хладнокровие при трудностях с оплатой долга.

Напротив, чаще всего на свои деньги, а не заемные, элитные квартиры приобретают Водолеи — доля 100-процентной оплаты среди них составила 62 процента. Эксперты объяснили, что представители этого знака зодиака никогда не плывут по течению и привыкли рассчитывать только на себя, а не на кредиты. Высокая доля оплаты — 50 процентов — также наблюдалась у Стрельцов. При этом специалисты обнаружили корреляцию между полной оплатой и самыми высокими бюджетами покупки, так как оба этих знака вошли в тройку самых состоятельных клиентов. Так, средний бюджет покупки у Стрельцов, ставших лидерами списка, находится на уровне в 37 миллионов рублей, а у Водолеев — в 34 миллиона рублей.

Что касается наиболее часто покупающих жилье в дорогих новостройках в целом, то лидерами являются Весы и Козероги, на которых приходится по 11 процентов от всех сделок. Специалисты указали на стремление Весов к балансу и гармонии, а также склонность к эстетике, которая может влиять на их выбор квартиры, и обратили внимание на амбициозность и трудолюбие Козерогов, которым при этом важно жить хорошо. Кроме них, элитное жилье часто приобретают Девы и Близнецы с долей в 10 процентов от общего объема покупок у каждого знака. Девы подходят к выбору жилья очень взвешенно, тогда как Близнецы отличаются изменчивостью и с легкостью могут продать новую дорогую квартиру.

В вопросе распределения по возрасту самыми молодыми покупателями дорогого жилья оказались Козероги со средним возрастом 36 лет, а самыми «возрастными» — Раки (45 лет), Стрельцы (45 лет) и Весы (45 лет). Средний возраст покупателя высокобюджетных квартир в Москве среди всех знаков зодиака — 43 года.

В ноябре стало известно, что россияне обвинили ретроградный Меркурий в подорожании ипотеки.