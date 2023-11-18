Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:36, 18 ноября 2023Наука и техника

Американскую ракету без российского РД-180 почти подготовили к пуску

Американскую ракету Vulcan Centaur почти подготовили к первому пуску

Фото: Joshua Conti / Globallookpress.com

Американская ракета Vulcan Centaur, которая в перспективе должна заменить носитель Atlas 5 с российским двигателем РД-180, почти готова к первому пуску. Об этом пишет SpaceNews.

Как утверждает издание, в настоящее время все основные компоненты ракеты находятся на космодроме в штате Флорида. В частности, верхняя ступень носителя Centaur прибыла на площадку 13 ноября. Нижняя ступень — Vulcan — уже находилась на космодроме.

SpaceNews напоминает, что в ходе первого старта Vulcan Centaur должны вывести, в частности, в космос лунный посадочный модуль Peregrine.

По словам главы компании United Launch Alliance (ULA), подготовка к первому пуску носителя идет в соответствии с графиком.

Руководитель допустил, что второй пуск ракеты состоится в первом или втором квартале 2024 года. Ракета должна вывести на околоземную орбиту перспективный грузовой корабль Dream Chaser.

Материалы по теме:
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря 2021
Американский «Вулкан». В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
Американский «Вулкан».В США создают замену российского двигателя РД-180. Что это означает для ракетной отрасли России?
26 марта 2023

В октябре ULA заявила, что первый пуск ракеты Vulcan Centaur состоится 24 декабря.

В январе первая ступень ракеты Vulcan Centaur прибыла на космодром во Флориде.

Перспективная ракета Vulcan Centaur должна заменить носитель Atlas 5. Первая оснащена американским двигателем BE-4, вторая — российским РД-180. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень Vulcan Centaur, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Устроили стрельбу и отобрали сумку. В Москве неизвестные ограбили двух курьеров на 300 миллионов рублей возле банка

      В Киеве сообщили о взрывах и работе ПВО

      Новый российский атомный ледокол назвали «Сталинград»

      Премьер Эстонии подтвердила желание стать генсеком НАТО

      Бывший замминистра финансов был объявлен в розыск

      Американскую ракету без российского РД-180 почти подготовили к пуску

      Стало известно о сроках поставки военной помощи на Украину

      Цены снизились, а запасы выросли. Правительство отменило временный запрет на вывоз бензина из России

      Финляндия закрыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

      В Британии заявили об устрашающем Запад шаге России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости