Американскую ракету без российского РД-180 почти подготовили к пуску

Американскую ракету Vulcan Centaur почти подготовили к первому пуску

Американская ракета Vulcan Centaur, которая в перспективе должна заменить носитель Atlas 5 с российским двигателем РД-180, почти готова к первому пуску. Об этом пишет SpaceNews.

Как утверждает издание, в настоящее время все основные компоненты ракеты находятся на космодроме в штате Флорида. В частности, верхняя ступень носителя Centaur прибыла на площадку 13 ноября. Нижняя ступень — Vulcan — уже находилась на космодроме.

SpaceNews напоминает, что в ходе первого старта Vulcan Centaur должны вывести, в частности, в космос лунный посадочный модуль Peregrine.

По словам главы компании United Launch Alliance (ULA), подготовка к первому пуску носителя идет в соответствии с графиком.

Руководитель допустил, что второй пуск ракеты состоится в первом или втором квартале 2024 года. Ракета должна вывести на околоземную орбиту перспективный грузовой корабль Dream Chaser.

В октябре ULA заявила, что первый пуск ракеты Vulcan Centaur состоится 24 декабря.

В январе первая ступень ракеты Vulcan Centaur прибыла на космодром во Флориде.

Перспективная ракета Vulcan Centaur должна заменить носитель Atlas 5. Первая оснащена американским двигателем BE-4, вторая — российским РД-180. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень Vulcan Centaur, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан.