Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

Пашинян предложил Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

Армения предлагает Азербайджану решить вопрос с пленными и обменяться по принципу «всех на всех». Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает ТАСС в субботу, 18 ноября.

«Нам непонятен последовательный подход Азербайджана к удержанию десятков пленных, хотя мы давно предлагали решить эту проблему по формуле, соответствующей мирной повестке дня, — "всех на всех"», — сказал он.

Ранее Пашинян сообщил о согласовании трех ключевых принципов мирного соглашения между Баку и Ереваном. По его словам, среди них — взаимное признание территориальной целостности и делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и карт Генштаба СССР 1974-1990 годов, отказ от территориальных претензий и обязательство не выдвигать их впредь, а также разблокирование региональных коммуникаций на основе суверенитета стран.