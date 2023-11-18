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15:18, 18 ноября 2023Бывший СССР

Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

Пашинян предложил Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

Фото: РИА Новости

Армения предлагает Азербайджану решить вопрос с пленными и обменяться по принципу «всех на всех». Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает ТАСС в субботу, 18 ноября.

«Нам непонятен последовательный подход Азербайджана к удержанию десятков пленных, хотя мы давно предлагали решить эту проблему по формуле, соответствующей мирной повестке дня, — "всех на всех"», — сказал он.

Ранее Пашинян сообщил о согласовании трех ключевых принципов мирного соглашения между Баку и Ереваном. По его словам, среди них — взаимное признание территориальной целостности и делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и карт Генштаба СССР 1974-1990 годов, отказ от территориальных претензий и обязательство не выдвигать их впредь, а также разблокирование региональных коммуникаций на основе суверенитета стран.

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      Игорь Дмитров
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