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22:46, 18 ноября 2023Мир

Байден назвал достойных руководить сектором Газа

Байден: обновленные власти Палестины должны управлять Газой и Западным берегом
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Управлять сектором Газа и Западным берегом Иордана в будущем должна обновленная Палестинская национальная администрация. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

Кроме того, глава Белого дома считает, что не удастся достичь мира в Газе, пока существует ХАМАС. По словам Байдена, палестинцы заслужили создание собственного государства без ХАМАС.

Как считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетеньяху, нынешняя Палестинская администрация во главе с Махмудом Аббасом будет неспособна принять участие в руководстве Газов после завершения военной операции. Слова Нетаньяху приводит ТАСС.

Ранее в американской администрации говорили, что оккупация Газы невозможна. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател подчеркнул, что Газа есть и останется палестинской.

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      Марина Совина
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