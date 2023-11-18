Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:28, 18 ноября 2023Из жизни

Диетолог назвала источник «сосудистой катастрофы»

Врач Соломатина заявила, что витамин К может привести к сосудистой катастрофе

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что отказ от продуктов, в которых много соли и сахара, а также содержащих трансжиры, позволит продлить жизнь и улучшить самочувствие. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, диетолог посоветовала пожилым людям избегать употребления пищи, богатой витамином К. Соломатина уточнила, что он может увеличить свертываемость крови. «А активная свертываемость — это источник тяжелых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта», — сказала врач.

Она отметила, что много витамина К содержится в зелени, особенно в петрушке. Помимо этого, Соломатина назвала преградой к долголетию обработанные мясные продукты. В них содержится нитрит натрия, его связывают с риском возникновения рака.

Ранее диетолог Лаура Бурак предостерегла от употребления в пищу трех видов супов. По ее словам, из рациона следует исключить консервированные первые блюда, легкие овощные супы, а также блюда, приготовленные на основе сливок.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший замминистра финансов России объявлен в розыск. Он разработал антироссийские санкции

      Пашинян заявил о согласовании основных принципов мира с Азербайджаном

      Действующий украинский летчик прилетел в Россию

      Жителей Турции попросили экономить воду

      Армия Израиля передала помощь больнице в Газе

      Диетолог назвала источник «сосудистой катастрофы»

      В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

      В российском городе нашли тело мальчика с ножевым ранением

      Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

      Новорожденного младенца в одеяле нашли в парке под Петербургом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости