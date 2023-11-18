Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:48, 18 ноября 2023Экономика

Экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России

Экономист Новрузов указал на снижение доли торговой значимости ЕС для России

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Директор центра экономики и инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов указал на снижение доли торговой значимости Европейского союза (ЕС) для России на фоне продолжающегося санкционного давления. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт отметил, что страна переориентирует логистические цепочки и транспортный комплекс. Он рассказал, что удельный вес российского экспорта на западном направлении в 2021-2022 годах составлял порядка 25-30 процентов от общего объема. Теперь часть этой продукции будет доставляться в южном направлении, в основном через порты Черного и Азовского моря, а также через сухопутные и водные маршруты коридора Север-Юг.

Новрузов добавил, что следует учитывать вектор движения поставок для традиционных партнеров в Южной Америке и Азии, а также для новых рынков в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

«Благодаря этому мы прогнозируем восстановление объемов экспорта прежде западного направления уже к 2025 году», — спрогнозировал специалист.

Он заявил, что на южном направлении завершаются работы по усилению транспортной инфраструктуры и увеличению пропускной способности железных дорог и портов. Также ведутся работы по развитию автомобильных перевозок.

В результате этих усилий российский экспорт вырастет до 30 процентов к 2030 году. Транспортная ориентация сместится со стран Евросоюза, ранее занимавших долю в 40 процентов экспорта, в сторону государств Ближнего Востока и центральной Азии, поставки будут осуществляться через Черное море.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков рассказал, что в настоящее время потери ЕС от антироссийских санкций просто запредельны. Он отметил, что сейчас положение европейской экономики продолжает динамично ухудшаться.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников

      Одного из самых известный киллеров освободили в России

      В России заявили о служении Европы хозяину и ее отказе от твердости

      В Херсонской области заявили об обреченности операции ВСУ на Днепре

      Олимпийский чемпион Ханю развелся через три месяца после свадьбы

      Экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России

      Лукашенко высказался об отношениях с Латвией

      Назван топ наиболее бюджетных авто с пробегом

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

      Российский военный рассказал о работе мобильных бригад на пикапах под Купянском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости