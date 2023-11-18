Экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России

Экономист Новрузов указал на снижение доли торговой значимости ЕС для России

Директор центра экономики и инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов указал на снижение доли торговой значимости Европейского союза (ЕС) для России на фоне продолжающегося санкционного давления. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт отметил, что страна переориентирует логистические цепочки и транспортный комплекс. Он рассказал, что удельный вес российского экспорта на западном направлении в 2021-2022 годах составлял порядка 25-30 процентов от общего объема. Теперь часть этой продукции будет доставляться в южном направлении, в основном через порты Черного и Азовского моря, а также через сухопутные и водные маршруты коридора Север-Юг.

Новрузов добавил, что следует учитывать вектор движения поставок для традиционных партнеров в Южной Америке и Азии, а также для новых рынков в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

«Благодаря этому мы прогнозируем восстановление объемов экспорта прежде западного направления уже к 2025 году», — спрогнозировал специалист.

Он заявил, что на южном направлении завершаются работы по усилению транспортной инфраструктуры и увеличению пропускной способности железных дорог и портов. Также ведутся работы по развитию автомобильных перевозок.

В результате этих усилий российский экспорт вырастет до 30 процентов к 2030 году. Транспортная ориентация сместится со стран Евросоюза, ранее занимавших долю в 40 процентов экспорта, в сторону государств Ближнего Востока и центральной Азии, поставки будут осуществляться через Черное море.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков рассказал, что в настоящее время потери ЕС от антироссийских санкций просто запредельны. Он отметил, что сейчас положение европейской экономики продолжает динамично ухудшаться.

