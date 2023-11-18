Эрдоган вновь пообещал добиться наказания руководства Израиля

Эрдоган пообещал добиться наказания руководства Израиля за преступления в Газе

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы руководство Израиля понесло наказание за преступления в Газе. Об этом он сообщил журналистам, возвращаясь из Германии, передает ТАСС.

«Мы сделаем все возможное, чтобы [совершившие] эти преступления были наказаны. Даже если все остальные оставят преступления Израиля без внимания, мы этого не сделаем», — заявил Эрдоган.

Ранее президент Турции назвал Израиль террористическим государством, так как оно «терроризирует Газу». Также он сообщил, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. «Мы будем продолжать изолировать Израиль и поддерживать [сектор Газа] всеми видами гуманитарной поддержки. Мы сделаем шаги для того, чтобы их [Израиль] судили в международных судах», — добавил он.