ЕС уличили в тайном финансировании России

The Telegraph: страны ЕС финансируют Москву путем закупки российского СПГ

Страны Европейского союза (ЕС) тайно финансируют Россию за счет закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). На это указала британская газета The Telegraph.

По данным издания, доход от топлива составляет 6,1 миллиард евро. Отмечается, что несмотря на обещание перестать закупать топливо у Москвы, более половины российского экспорта СПГ приходится на ЕС. «При этом Испания и Франция являются вторыми и третьими по величине покупателями после Китая», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что с началом отопительного сезона в ноябре ЕС увеличил импорт СПГ на 16 процентов, несмотря на рекордные запасы в подземных хранилищах газа. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман предположил, что если морозы будут сильными, ЕС может нарастить объемы импорта до исторического максимума.