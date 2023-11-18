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21:41, 18 ноября 2023Экономика

ЕС уличили в тайном финансировании России

The Telegraph: страны ЕС финансируют Москву путем закупки российского СПГ

Фото: IMAGO / Jens Koehler / Global Look Press

Страны Европейского союза (ЕС) тайно финансируют Россию за счет закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). На это указала британская газета The Telegraph.

По данным издания, доход от топлива составляет 6,1 миллиард евро. Отмечается, что несмотря на обещание перестать закупать топливо у Москвы, более половины российского экспорта СПГ приходится на ЕС. «При этом Испания и Франция являются вторыми и третьими по величине покупателями после Китая», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что с началом отопительного сезона в ноябре ЕС увеличил импорт СПГ на 16 процентов, несмотря на рекордные запасы в подземных хранилищах газа. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман предположил, что если морозы будут сильными, ЕС может нарастить объемы импорта до исторического максимума.

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      Марина Совина
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