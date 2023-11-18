Израиль уличили в привлечении займов на миллиарды долларов для войны с ХАМАС

FT заявила о привлечении Израилем $6 млрд в виде займов для войны с ХАМАС

Израиль в частном порядке привлек для войны с палестинским исламистским движением ХАМАС около шести миллиардов долларов в виде займов иностранных инвесторов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Как стало известно изданию, речь идет о трех новых выпусках облигаций на 5,1 миллиардов долларов и шести дополнительных выпусков существующих облигаций, деноминированных в долларах и евро. Кроме того, был проведен сбор свыше одного миллиарда долларов через американскую организацию.

Уточняется, что облигации были выпущены в рамках так называемого частного размещения. Как пишет FT, это связано со стремлением израильских властей быстро собрать деньги и при этом не привлекать внимание к огромным военным расходам.

Ранее стало известно, что Белый дом запросил более 61 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине в рамках общего пакета стоимостью почти 106 миллиардов долларов, который также включает финансирование Израиля.