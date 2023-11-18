Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 18 ноября 2023Мир

Израиль уличили в привлечении займов на миллиарды долларов для войны с ХАМАС

FT заявила о привлечении Израилем $6 млрд в виде займов для войны с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль в частном порядке привлек для войны с палестинским исламистским движением ХАМАС около шести миллиардов долларов в виде займов иностранных инвесторов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Как стало известно изданию, речь идет о трех новых выпусках облигаций на 5,1 миллиардов долларов и шести дополнительных выпусков существующих облигаций, деноминированных в долларах и евро. Кроме того, был проведен сбор свыше одного миллиарда долларов через американскую организацию.

Уточняется, что облигации были выпущены в рамках так называемого частного размещения. Как пишет FT, это связано со стремлением израильских властей быстро собрать деньги и при этом не привлекать внимание к огромным военным расходам.

Ранее стало известно, что Белый дом запросил более 61 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине в рамках общего пакета стоимостью почти 106 миллиардов долларов, который также включает финансирование Израиля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская разведка высказалась о переходе летчика ВСУ на сторону России

      В Германии предложили сократить пособия украинским беженцам

      В США порассуждали о наглом Зеленском с абсурдными запросами

      Назван город с самой разветвленной троллейбусной сетью в мире

      Российская гимнастка-чемпионка оценила шансы на выступление на Олимпийских играх

      Израиль уличили в привлечении займов на миллиарды долларов для войны с ХАМАС

      Стало известно об общении украинского летчика с ФСБ

      Байден назвал достойных руководить сектором Газа

      Более 70 беженцев прибыли в Финляндию из России за один день

      В США заявили о необходимости начать переговоры с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости