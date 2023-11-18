Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 18 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко высказался об отношениях с Латвией

Лукашенко пожелал Латвии укреплять государство не ценой отношений с соседями
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с 105-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики, и пожелал укреплять государственность, но не ценой отношений с соседями. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Лукашенко уточнил, что Белоруссия открыла для жителей Латвии возможность безвизового въезда в страну. По его словам, Минск поддержал гуманитарные и деловые контакты с Ригой. «Искренне желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседями», — высказался политик.

Он напомнил, что два народа испокон веков объединяли уважительные, доброжелательные отношения.

В сентябре Лукашенко на форуме «Мы — беларусы!», посвященном Дню народного единства, обратился к народам соседних стран (Польши, Литвы и Латвии) и пожелал им добра и мира.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников

      Одного из самых известный киллеров освободили в России

      В России заявили о служении Европы хозяину и ее отказе от твердости

      В Херсонской области заявили об обреченности операции ВСУ на Днепре

      Олимпийский чемпион Ханю развелся через три месяца после свадьбы

      Экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России

      Лукашенко высказался об отношениях с Латвией

      Назван топ наиболее бюджетных авто с пробегом

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

      Российский военный рассказал о работе мобильных бригад на пикапах под Купянском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости