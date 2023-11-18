Лукашенко высказался об отношениях с Латвией

Лукашенко пожелал Латвии укреплять государство не ценой отношений с соседями

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с 105-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики, и пожелал укреплять государственность, но не ценой отношений с соседями. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Лукашенко уточнил, что Белоруссия открыла для жителей Латвии возможность безвизового въезда в страну. По его словам, Минск поддержал гуманитарные и деловые контакты с Ригой. «Искренне желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседями», — высказался политик.

Он напомнил, что два народа испокон веков объединяли уважительные, доброжелательные отношения.

В сентябре Лукашенко на форуме «Мы — беларусы!», посвященном Дню народного единства, обратился к народам соседних стран (Польши, Литвы и Латвии) и пожелал им добра и мира.