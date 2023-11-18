МИД Египта назвал военным преступлением удар Израиля по школе в секторе Газа

МИД Египта назвал военным преступлением израильский удар по школе в секторе Газа

Удар израильской армии по школе в секторе Газа является «еще одним военным преступлением». Такое заявление сделало Министерство иностранных дел (МИД) Египта, передает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что Египет «самым решительным образом» осуждает обстрел школы силами ЦАХАЛ.

Об израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа стало известно ранее 18 ноября — как сообщил телеканал Al Jazeera, около 200 пострадавших спасти не удалось. При этом Минздрав Палестины подтвердил 50 жертв.

Ранее ЦАХАЛ уже атаковал школу «Аль-Фахура» — 4 ноября сообщалось, что при ударе Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля пострадали более 150 человек.