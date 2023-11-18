Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 75 военных на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 бойцов в результате боев на херсонском направлении. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, ВС РФ нанесли удар по живой силе авиацией в районах островов Алексеевский, Фролова и населенного пункта Качкаровка. Всего уничтожено до 75 военных ВСУ и 4 автомобиля.

Также стало известно о пораженной технике ВСУ. Украинская сторона потеряла американскую систему М777, две гаубицы «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее российские военные отчитались об уничтожении цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области. ВС РФ уничтожили склад склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины на аэродроме «Лозоватка» (Кривой Рог).