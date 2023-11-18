Новорожденного младенца в одеяле нашли в парке под Петербургом

В парке города Пушкино нашли завернутого в одеяло новорожденного младенца

Новорожденного младенца, завернутого в одеяло, обнаружили на территории «Отдельного парка» в городе Пушкино. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

Ребенка оставили примерно в 400 метрах от дома 42 по Павловскому шоссе, ранним утром 17 ноября его обнаружили прохожие. После приезда сотрудников правоохранительных органов и врачей младенца забрали в больницу. Полиция выясняет подробности произошедшего.

По данным источника РЕН ТВ, новорожденную девочку заметила проходившая мимо женщина. У ребенка диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофарингит.

Ранее брошенного годовалого ребенка обнаружили возле жилого дома на Сельскохозяйственной улице в Москве.