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15:15, 18 ноября 2023Россия

Новорожденного младенца в одеяле нашли в парке под Петербургом

В парке города Пушкино нашли завернутого в одеяло новорожденного младенца

Фото: Unsplash

Новорожденного младенца, завернутого в одеяло, обнаружили на территории «Отдельного парка» в городе Пушкино. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

Ребенка оставили примерно в 400 метрах от дома 42 по Павловскому шоссе, ранним утром 17 ноября его обнаружили прохожие. После приезда сотрудников правоохранительных органов и врачей младенца забрали в больницу. Полиция выясняет подробности произошедшего.

По данным источника РЕН ТВ, новорожденную девочку заметила проходившая мимо женщина. У ребенка диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофарингит.

Ранее брошенного годовалого ребенка обнаружили возле жилого дома на Сельскохозяйственной улице в Москве.

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      Варвара Родикова
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