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16:00, 18 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян счел угрозой продвигаемую Баку концепцию «Западного Азербайджана»

Пашинян посчитал угрозой продвигаемую Баку концепцию «Западного Азербайджана»

Фото: Gevorg Ghazaryan / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посчитал угрозой для республики продвигаемую Баку концепцию «Западного Азербайджана». По его словам, «крайне подозрительно», что соседи «на официальном уровне» начали так называть его страну, сообщает РИА Новости.

«Эту концепцию изучают в школах, университетах, продвигают в СМИ. Для нас это кажется подготовкой к новой войне, новой агрессией против Армении», — сказал Пашинян.

Также премьер заявил, что Армения предлагает Азербайджану решить вопрос с пленными и обменяться по принципу «всех на всех». По его словам, Еревану непонятен последовательный подход Баку к удержанию у себя десятков человек.

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      Игорь Дмитров
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