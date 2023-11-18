Женщина попыталась поджечь военкомат и снимала это на телефон

Shot: женщина попыталась поджечь военкомат в Советске Калининградской области

Женщина попыталась поджечь военкомат в Калининградской области. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По информации издания, женщина с телефоном в руках бросила бутылку с зажигательной смесью в военкомат и снимала для кого-то происходящее для получения дальнейшей инструкции.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Советске в районе двух часов дня. Отогнать нарушительницу смогли местные жители, которые спрашивали, что происходит. Сейчас женщину ищет полиция.

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