Стало известно об общении украинского летчика с ФСБ

Прилетевший в Россию летчик ВСУ проходит консультации с ФСБ

Летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, прилетевший в Россию, общается с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Об этом рассказал организовавший его перелет российский летчик вертолета Ка-52 с позывным Воевода в разговоре с ТАСС.

Подробности операции он раскрывать не стал.

В субботу, 18 ноября, Воевода сообщил о прилете в Россию действующего летчика ВВС Украины. Произошедшее он назвал «птичка в гнезде». По его словам, он был инициатором операции по отправке пилота в Россию.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины назвало побег украинского летчика «информационно-психологической операцией».