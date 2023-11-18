Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:48, 18 ноября 2023Россия

Стало известно об общении украинского летчика с ФСБ

Прилетевший в Россию летчик ВСУ проходит консультации с ФСБ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, прилетевший в Россию, общается с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Об этом рассказал организовавший его перелет российский летчик вертолета Ка-52 с позывным Воевода в разговоре с ТАСС.

Подробности операции он раскрывать не стал.

В субботу, 18 ноября, Воевода сообщил о прилете в Россию действующего летчика ВВС Украины. Произошедшее он назвал «птичка в гнезде». По его словам, он был инициатором операции по отправке пилота в Россию.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины назвало побег украинского летчика «информационно-психологической операцией».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская разведка высказалась о переходе летчика ВСУ на сторону России

      В Германии предложили сократить пособия украинским беженцам

      В США порассуждали о наглом Зеленском с абсурдными запросами

      Назван город с самой разветвленной троллейбусной сетью в мире

      Российская гимнастка-чемпионка оценила шансы на выступление на Олимпийских играх

      Израиль уличили в привлечении займов на миллиарды долларов для войны с ХАМАС

      Стало известно об общении украинского летчика с ФСБ

      Байден назвал достойных руководить сектором Газа

      Более 70 беженцев прибыли в Финляндию из России за один день

      В США заявили о необходимости начать переговоры с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости