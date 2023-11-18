Украинская разведка высказалась о переходе летчика ВСУ на сторону России

ГУР Украины назвала переход летчика ВСУ на сторону РФ психологической операцией

В Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины оценили переход летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов.

Он назвал побег пилота «информационно-психологической операцией». При этом сам факт перехода Юсов отрицать не стал.

Днем 18 ноября российский летчик вертолета Ка-52 с позывным Воевода сообщил, что действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию. Он сообщил, что произошедшее можно назвать «птичкой в гнезде». Воевода добавил, что был инициатором операции по отправке летчика в Россию.

Детали побега пока не раскрываются. Предположительно, пилот сбежал с Украины на истребителе Су-27.