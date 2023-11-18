Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:21, 18 ноября 2023Бывший СССР

Украинская разведка высказалась о переходе летчика ВСУ на сторону России

ГУР Украины назвала переход летчика ВСУ на сторону РФ психологической операцией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины оценили переход летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Юсов.

Он назвал побег пилота «информационно-психологической операцией». При этом сам факт перехода Юсов отрицать не стал.

Днем 18 ноября российский летчик вертолета Ка-52 с позывным Воевода сообщил, что действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию. Он сообщил, что произошедшее можно назвать «птичкой в гнезде». Воевода добавил, что был инициатором операции по отправке летчика в Россию.

Детали побега пока не раскрываются. Предположительно, пилот сбежал с Украины на истребителе Су-27.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская разведка высказалась о переходе летчика ВСУ на сторону России

      В Германии предложили сократить пособия украинским беженцам

      В США порассуждали о наглом Зеленском с абсурдными запросами

      Назван город с самой разветвленной троллейбусной сетью в мире

      Российская гимнастка-чемпионка оценила шансы на выступление на Олимпийских играх

      Израиль уличили в привлечении займов на миллиарды долларов для войны с ХАМАС

      Стало известно об общении украинского летчика с ФСБ

      Байден назвал достойных руководить сектором Газа

      Более 70 беженцев прибыли в Финляндию из России за один день

      В США заявили о необходимости начать переговоры с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости