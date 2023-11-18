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07:19, 18 ноября 2023Россия

Путин высказался о критиковавших спецоперацию артистах

Путин о критиковавших спецоперацию артистах: перед высказыванием надо думать
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин напомнил деятелям культуры и артистам, допускавшим критику специальной военной операции (СВО), что перед высказываниями нужно думать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», — отметил глава государства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

Он допустил, что эти деятели культуры «не следили, не понимали, что происходит». Путин указал, что каждый человек имеет право на свою точку зрения, однако надо учитывать и такой фактор, как мнение народа, «от которого никому никуда не деться».

Также, говоря об актерах, которые выступили с критикой СВО, Путин заявил, что судить нужно не по тому, что они говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность сопряжена с нанесением ущерба стране и народу — это одна история. Путин также обратил внимание, что нередко речь идет о перечислении гонораров противнику.

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      Марина Совина
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