Путин высказался о критиковавших спецоперацию артистах

Путин о критиковавших спецоперацию артистах: перед высказыванием надо думать

Президент России Владимир Путин напомнил деятелям культуры и артистам, допускавшим критику специальной военной операции (СВО), что перед высказываниями нужно думать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», — отметил глава государства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

Он допустил, что эти деятели культуры «не следили, не понимали, что происходит». Путин указал, что каждый человек имеет право на свою точку зрения, однако надо учитывать и такой фактор, как мнение народа, «от которого никому никуда не деться».

Также, говоря об актерах, которые выступили с критикой СВО, Путин заявил, что судить нужно не по тому, что они говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность сопряжена с нанесением ущерба стране и народу — это одна история. Путин также обратил внимание, что нередко речь идет о перечислении гонораров противнику.