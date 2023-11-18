Стало известно о возможном переносе переговоров по членству Украины в ЕС

Reuters: переговоры по вступлению Украины в ЕС могут перенести на март 2024 года

Принятие решения Европейского союза (ЕС) о начале переговоров по вступлению Украины в сообщество может быть перенесено. Об этом стало известно Reuters от высокопоставленного чиновника ЕС.

Планировалось, что лидеры стран Евросоюза примут это решение на саммите в Брюсселе в декабре текущего года.

Как заявил собеседник агентства, некоторые участники переговоров могут предложить вернуться к этому вопросу в марте 2024 года. Он подчеркнул, что декабрьское решение находится под угрозой. Кроме того, чиновник допустил, что единогласному принятию соответствующего решения 27 государствами-членами ЕС может воспрепятствовать Венгрия.

Ранее стало известно о плане ряда стран ЕС выступить против членства Украины в блоке. По словам источника из ЕС, Киев может столкнуться с сопротивлением Австрии и Венгрии, а также с неоднозначной позицией Франции и Германии.