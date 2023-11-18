В Британии предрекли конец помощи Украине с приходом Трампа к власти

Express: приход Трампа к власти в США может положить конец помощи Украине

Поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут прекратиться в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Об этом пишет британское издание Express.

«Переизбрание лидера республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа, может положить конец отправке помощи на Украину», — сказано в статье.

Как утверждает издание, этот вопрос стал «источником беспокойства» для украинских властей. Уточняется, что Трамп уже пообещал в случае избрания урегулировать конфликт между Россией и Украиной еще до момента своей инаугурации. Помимо прочего, для этого он планирует закрыть «бесконечный поток американских денег» в Киев.

Ранее суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, но при этом он не нарушил присягу, а значит, его кандидатура может быть допущена к предстоящим президентским выборам. До этого аналогичные решения приняли суды в нескольких других штатах — все они оставили Трампа в избирательных бюллетенях.

Поддержка Трампа среди избирателей в США стала расти. По информации The New York Times, он смог опередить действующего главу государства Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.