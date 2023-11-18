Москвичей предупредили о самой холодной осенней ночи

Синоптик Вильфанд: ночь на воскресенье станет самой холодной с начала осени

Ночь на воскресенье, 19 ноября, станет самой холодной в московском регионе с начала осени в этом году. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ближайшая ночь будет с двузначными отрицательными отметками. В Москве около минус 10, в Подмосковье еще ниже — до минус 13 градусов. Это не легкие морозцы Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

«Ночь на воскресенье в центре Европейской России будет самой холодной за весь осенний период. Прошедшая ночь была самой холодной, нынешняя будет еще холоднее, потому что давление увеличивается. Поэтому малооблачная погода и очень сильное охлаждение», — объяснил синоптик.

17 ноября москвичам рассказали, что в российской столице началась метеорологическая зима. Это произошло после того, как среднесуточная температура опустилась ниже нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.